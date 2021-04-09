Bugün banka hesaplarına yatırılıyor! Ödemeler başladı

Pandemi döneminde işten çıkarmaların önüne geçmek için çıkarılan Nakdi Ücret Desteği verilmeye devam ediyor. Mart ayı ödemelerine ilişkin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklama yapıldı.

Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılmaya başlandı. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Mart ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme miktarı; 39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara tekabül eder. 2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL’ye çıkarılmıştır.

Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Ödemeler, ilgililerin işverenleri tarafından bildirilen; IBAN/ PTT şube gibi ödeme kanalları aracılığıyla İŞKUR tarafından yapılmaktadır. Ödemeler, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 8’inden itibaren yapılmaktadır.