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Borç erteleme kararı! Belge ile bankaya başvurun

AA |  28 Temmuz 2021 Çarşamba - 12:19 | Son Güncelleme : 28 07 2021 - 12:19

Borçların ötelenmesi ile ilgili önemli bir karara imza atıldı. Belge ile kanıtlayan müşterilerin borçları ertelenecek. TBB tavsiye kararını açıkladı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Rize, Artvin ve Düzce'deki sel felaketinden etkilenen banka müşterilerinin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesi, ertelenmesi ve finansman olanakları sağlanması konusunda tavsiye kararı aldı.


Borcu olan için iyi haber! TBB'den yapılan duyuruda, Rize, Artvin ve Düzce illerinde meydana  gelen sel felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet,  yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dilendi.
 
Birlik Yönetim Kurulu'nun, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların  hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak  sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konularını  görüştüğü aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:
 
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde bankalar  tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda  yönetim kurulumuz tarafından, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz  etkilere maruz kalan, ödeme imkanları olumsuz etkilenen müşterilerin talepleri  halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve kendilerine  finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda  üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca, mücbir halin  yaşandığı mahalde ikametgahı, iş yeri adresi veya şubede hesabı bulunan  müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin  bildirimlerinin, risk merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması  hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için risk merkezi üyelerinin  bilgilendirilmesi kararlaştırılmıştır. Müşterilerimiz sel felaketinden  etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçebilir."
 
  
 

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