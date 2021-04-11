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Bomba iddia: İran'da nükleer kazanın arkasında Mossad var

AA |  11 Nisan 2021 Pazar - 22:52 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 22:52

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen kazanın arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğunu iddia etti.


Natanz Nükleer Tesisi'nde önce elektrik dağıtım ağında meydana gelen  bir "kaza" olarak kamuoyuna duyurulan, sonrasında ise "terör eylemi" olduğu  yönünde açıklamalar yapılan olaya ilişkin KAN tarafından bir iddia ortaya atıldı.
 
KAN'ın istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberde, olayın arkasında  Mossad'ın olduğu ve tesisteki zararın İran'ın açıkladığından büyük olduğu  belirtildi.
 
Söz konusu zararın, ülkenin uranyum zenginleştirme kapasitesine darbe  vurduğu ifade edilen haberde, olayın zamanlamasının da tesadüf olmadığı  aktarıldı.
 
Haberde, İsrail kabinesinin, İran konusunu ele almak üzere 18 Nisan  Pazar günü toplanacağı ve kabine toplantısında İran nükleer anlaşması için  yürütülen müzakereler ve bölgede İran'la yaşanan gerilimin görüşüleceği  kaydedildi.
 
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bu sabah Natanz  Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiğini bildirmiş,  olayın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini söylemişti.
 
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ise daha sonra  yaptığı açıklamada, tesiste meydana gelen kazanın "terör eylemi" olduğunu  duyurmuştu.

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İsrail Natanz Nükleer Tesisi İran
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