Boğazlar'da yeni dönem başlıyor! Yükünü yanlış bildiren gemi geçemeyecek

Son dakika haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, boğazlarda seyir emniyeti ile can, mal ve çevre güvenliğini arttırmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Gemicilere gönderilen talimatta, ‘tehlikeli yük taşıyan gemi’ tanımının yeniden yapıldığı ve tehlikeli yükü net ve doğru biçimde bildirmeyen gemiler için yaptırımlar uygulanacağı bildirildi. Buna göre yanlış bilgilendirmede bulunan gemi sahiplerine idari para cezası uygulanacak, gemi acentelerinin faaliyetleri durdurulacak ve gemiler Türk boğazlarından geçiş hakkını kaybedecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından armatörlere, liman başkanlıklarına, deniz ticaret odalarına, vapur acentelerine ve kıyı emniyetine gönderilen yazıda, ‘tehlikeli yük taşıyan gemi’ tanımının yeniden yapıldığı ve yeni tanımlar çerçevesinde tehlikeli yükü net ve doğru biçimde bildirmeyen gemiler için yaptırımlar uygulanacağı bildirildi. Talimata göre, boğaz geçişinde yanlış bilgilendirmede bulunan gemi sahiplerine idari para cezası uygulanacak, gemi acentelerinin faaliyetleri durdurulacak ve gemiler Türk boğazlarından geçiş sırasını kaybedecek.

Yapılan düzenlemeyle, petrol ve petrol ürünlerini taşıyan gemiler, kömür, hurda, amonyum nitrat esaslı gübre taşıyan gemiler, dökme halde sıvılaşmış gaz taşıyan gemiler, dökme tehlikeli kimyasal yük taşıyan gemiler ve bu yükleri Türkiye’de tahliye ettikten sonra boğazları kullanmak isteyen gemiler tehlikeli yük taşımacılığı kapsamına alınacak şekilde revizyona gidildi.

Üç aşamalı yaptırım

Bakanlık talimatında, Türk boğazlarından geçmek isteyen gemilerin kaptanları, donatanları ya da yetkilendirilmiş acenteleri vasıtasıyla bildirilen Seyir Planı-1 Raporu’nda bu tanım kapsamına giren tehlikeli yükün net ve doğru bir şekilde bildirilmesi gerektiği ifade edildi. Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda gemiler, gemi ilgilileri ve acenteleri hakkında Limanlar Kanunu ve Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında idari para cezası ile karşılaşacak. Ayrıca Gemi Acenteleri Yönetmeliği kapsamında acentelerin faaliyetleri durdurulabilecek. Son olarak ise gemi boğazlardan geçiş sırasını kaybedecek. (Milliyet)