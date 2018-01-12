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BM'den Trump'a ağır yanıt geldi!

12 Ocak 2018 Cuma - 15:42 | Son Güncelleme : 12 01 2018 - 15:42

ABD liderinin Beyaz Saray'daki bir toplantıda göçmenler için 'Bu bok çukuru ülkelerden gelenler' ifadesini kullanması, dünyayı sarsıyor. Birleşmiş Milletler, "Bu sözler için 'ırkçı' kelimesinden başka bir şey kullanılamaz" açıklamasını yaptı.


Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen  göçmenleri eleştirerek "İğrenç ülkelerden geliyorlar." ifadelerini, "ırkçı"  buldu. 
 
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcülerinden Rupert Colville, BM  Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Doğrulandıysa, bunlar ABD  Başkanı'ndan şok edici ve utanç verici yorumlar. Üzgünüm, ama (bu sözler için)  'ırkçı' kelimesinden başka bir şey kullanılamaz." dedi.
 
Colville, "Bu sadece edebe aykırı bir dille ilgili hikaye değil.  İnsanlığın en kötü tarafının kapısını açılması ve potansiyel olarak birçok  insanın hayatını bozabilecek ve yok edebilecek ırkçılık ile yabancı düşmanlığını  onaylama ve teşvik etmekle ilgili." değerlendirmesinde bulundu.
 
Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Trump, dün Oval Ofis'te  göçmenlerle ilgili bir görüşmede bazı göçmen ülkelerini "ağır sözlerle" itham  etmişti.
 
Trump'ın, "(Bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri  kastederek) Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim.  Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız."  sözlerini kullandığı belirtilmişti.

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