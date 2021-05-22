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BM'den İsrail ve Hamas'a "ateşkese bağlı kalınması" çağrısı

AA |  22 Mayıs 2021 Cumartesi - 21:38 | Son Güncelleme : 22 05 2021 - 21:38

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ortak bir açıklama yaparak, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına tamamen uyulması çağrısında bulundu.


BM Güvenlik Konseyinin ortak yazılı açıklamasında, 11 günlük krizin  ardından varılan ateşkes anlaşmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.
 
"Güvenlik Konseyi, (taraflara) ateşkese tamamen uyulması çağrısında  bulundu." ifadesinin kullandığı açıklamada, Mısır, diğer bölgesel aktörler, BM ve  Orta Doğu Dörtlüsü'nün sürece olan katkısının takdir edildiği belirtildi.
 
Söz konusu süreçte hayatını kaybeden tüm sivillerden dolayı konsey  üyesi ülkelerin yas tuttuğu kaydedilen açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri,  başta Gazze olmak üzere Filistinli sivil halka acil insani destek sağlanmasının  önemine vurgu yaptı." bilgisi verildi.
 
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bölgede kapsamlı ve hızlı bir  yeniden inşa ve toparlanma süreci için uluslararası topluma yaptığı çağrıya da  tam destek verildiği vurgulandı.
 
Açıklamada ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin iki devletli çözüm  perspektifinde bölgede kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanması  noktasındaki adımları desteklediği ve ateşkesle sağlanan sükunetin muhafaza  edilmesinin önemine dikkati çektiği ifade edildi.
 
Ateşkes anlaşmasından önce BM Güvenlik Konseyi'nde ateşkes için ortak  açıklama çabalarına ABD katılmamış, Konsey o günlerde ortak bir açıklama  yapamamıştı.
 
İsrail'in Gazze saldırıları
 
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı  saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle  02.00'de sona ermişti.
 
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk,  39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden  olmuştu.
 

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