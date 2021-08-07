Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında büyük sürpriz! Kripto para piyasalarında bahar havası...

Bitcoin fiyatlarında sert yükseliş kripto para piyasalarına hareketlilik getirdi. Kripto paraların en yüksek hacimlisi olan Bitcoin son 24 saatte yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 43 bin 200 dolar seviyesine ulaştı. Bitcoin bu seviyeleri en son mayıs ayında görmüştü. Kripto para piyasalarının genelinde de yükseliş hareketi hakim.

Kripto para piyasaları tekrar yükseliş trendine girdi. En yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin son 24 saatte yüzde 5'in üzerinde yükseldi. Bitcoin böylelikle tekrar 43 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Bitcoin gibi Ethereum da yükselişini sürdürüyor. Ethereum son 24 saatte yüzde 6'nın üzerinde değerlenerek 2 bin 950 dolara çıktı ve 3 bin dolar barajına dayandı. Ethereum'da son bir haftada yaşanan yükseliş ise yüzde 21 seviyesine çıktı.

Önde gelen kripto paralardan olan Ripple'da ise yükseliş sınırlı kaldı. Ripple son 24 saatte yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 0.76 dolar seviyesine çıktı.

Son 24 saatte yüzde 4'ün üzerinde yükselen iki kripto parada Binance Coin 349 dolara, Cardano 1.44 dolara çıktı.

BINANCE'DEN TÜREV İŞLEM KARARI

İngiltere, Kripto para borsası Binance kendi içerisinde regülasyonlar yapmaya devam ediyor. Dünyada İtalya Kanada ve Çin'de kısıtlamalara maruz kalan Binance, kurallarını değiştirmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta Avrupa 'da türev işlemlerini durduran Binance şimdi de Hong Kong 'da türev işlemlerine sınırlama getirdi. Açıklama yapar yapmaz yürürlüğe konulan kısıtlama ile birlikte Hong Konglu kullanıcılar Binance üzerinden türev ürün hesapları açamayacaklar.

Ayrıca açık olan pozisyonlar ise 90 gün içerisinde kapanacak. 90 gün içerisinde de yeni pozisyon açılması engellenecek.

İTALYA, İNGİLTERE, KANADA VE ÇİN TAVIR ALDI

Kripto para borsası Binance, dev ülkeler karşısında çaresiz kaldı. İtalya, İngiltere ve Kanada'da yasaklama kararı alınırken Çin'de kısıtlamalara maruz kalmıştı. Binance'ın dünya çapında 110 milyon kullanıcıya eriştiği belirtiliyor.