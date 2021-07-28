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Biri bitmeden diğeri başlıyor! Yeni kabus yayılıyor
Tüm dünyada aşılama hızla devam ediyor ama ortaya çıkan yeni varyantlar korku yaratıyor. Yeni bir mutasyon ise ilk olarak Kolombiya'da görüldü, sonra da ABD'ye sıçradı. DSÖ 'daha fazla izleme' gerektiren varyant listesine aldı. Uzmanlardan art arda uyarılar geliyor. Böyle giderse yayılmalar durdurulamayabilir.
2 yıldır dünyanın bir numaralı gündemi olan Koronavirüs (Kovid-19) son dönemde varyantları ile gündemde.