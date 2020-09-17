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BioNTech, Novartis'in üretim tesisini satın alıyor

AA |  17 Eylül 2020 Perşembe - 17:34 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 17:34

Almanya'da faaliyet gösteren, Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu ilaç geliştirme firması BioNTech, merkezi İsviçre'de bulunan ilaç şirketi Novartis'in Almanya'nın Marburg kentindeki üretim tesislerini satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu.


Almanya'nın Mainz kentinde faaliyet gösteren BioNTech'ten yapılan  açıklamada, Marburg'daki ilaç üretim tesisinin satın alınması için Novartis ile  anlaşma yapıldığı belirtildi.
 
Anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin bilginin yer almadığı  açıklamada, BioNTech'in ilaç üretim tesisindeki 300 çalışanı da devralacağı  kaydedildi. Novartis'ten satın alınan 116 yıllık ilaç üretim tesisinin,  BioNTech'in Almanya'daki üçüncü üretim tesisi olacağı bildirildi.
 
Açıklamada, BioNTech'in üzerinde çalıştığı "BNT162b1" adlı Kovid-19  aşı adayı için yıllık 750 milyon doz üretim kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.
 
Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yılın son  çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
 
Bu arada, BioNTech, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedavisine  yönelik aşının hızlı gelişimini desteklemek için Alman  hükümetinden 375 milyon  avroya kadar finansman desteği alınacağını duyurmuştu.
 

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