BioNTech CEO'su Uğur Şahin'den 'üçüncü doz aşı' çağrısı!

Dünya son dönemde koronavirüsün varyantları ile uğraşırken BioNTech CEO'su Uğur Şahin'den üçüncü doz Kovid-19 aşısı hakkında çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde....

Pandemide vaka ve ölümlerin önüne geçen ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran Kovid-19 aşıları dünya çapında uygulanmaya devam ediyor.

Açıklanan son verilere göre, dünya genelinde 5 milyar dozun üzerinde aşılama yapıldı. mRNA teknolojisiyle Covid-19’a karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin CEO ’su ve kurucu ortağı Uğur Şahin'den aşılar ile ilgili yeni açıklamalar geldi.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuşan Şahin, iki doz aşı olan yetişkinlere de güçlendirici mahiyetteki üçüncü doz aşıların yapılması çağrısını yineledi.

Şahin konu ile ilgili yaptığı açıklamada 'Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü doz aşı yaptırmaları son derece mantıklı olur' dedi.

Şahin, Sonbahar aylarında vaka sayılarında artış beklediğinin de altını çizdi.

Üçüncü dozun varyantlara karşı olan mücadelede de etkili olacağının altını çizen Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bugüne kadar yaptığımız araştırmalar ve İsrail ’den gelen ilk veriler, üçüncü dozdan sonra yeni varyanta karşı korumanın tamamen geri kazanıldığını gösteriyor.'

Şahin daha önce aynı konuda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Veriler 3’üncü dozda yüzde 95, enfeksiyon kontrolünde yüzde 97 tam korumanın sağlandığını gösteriyor.'