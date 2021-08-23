BioNTech aşısıyla ilgili flaş açıklama! Üçüncü doz...

Biontech aşısıyla ilgili son dakika açıklaması! Dünya yaklaşık 2 yıldırı koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. 4 milyonun üzerinde insanın canına mal olan virüs son dönemde Delta varyantı ile gündemde.

Daha bulaşıcı olduğu kanıtlanan varyant nedeniyle pek çok ülke üçüncü doz aşılamaya gitme kararı vermişti.

O ülkelerden birisi olan İsrail merakla beklenen verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri üç doz BioNTech/Pfizer aşısının koruyuculuk oranının iki doza kıyasla dört kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Söz konusu açıklamaya göre, üçüncü doz aşı 60 yaş ve üzeri kişilerdeki hastaneye yatma riskini yaklaşık 6 kat düşürdü.

EN ÇOK AŞIYI ÇİN YAPTI

Öte yandan Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 910 milyon dozu geçti.

Çin 1 milyar 920 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 576 milyon 117 bin ile Hindistan , 360 milyon 630 bin ile ABD , 173 milyon 650 bin ile Brezilya , 115 milyon 740 bin ile Japonya izledi.

TÜRKİYE 8. SIRADA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 88 milyon 160 bin 935 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 45 milyon 720 bin 733 kişiye ilk doz, 34 milyon 886 bin 99 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 211 milyon 647 bini aştı, 4 milyon 429 binden fazla kişi hayatını kaybetti.