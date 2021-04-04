BioNTech aşısında alerji gösterene ikinci doz yapılmayacak!

Sağlık Bakanlığı "Covid-19 mRNA Aşısı Uygulama Kuralları" kılavuzu yayınladı. Kılavuzda, Türkiye'de uygulanmaya başlayan BioNTech/Pfizer aşısının nasıl uygulanacağına dair detaylı bilgilere yer verildi. Buna göre BioNTech aşısı en az dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanacak. Ayrıca aktif Kovid-19 hastalarına, 180 gün içerisinde Kovid-19 geçirmiş (PCR testiyle doğrulanmış) ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir Kovid- 19 vakasıyla temas etmiş kişilere aşı yapılmayacak. Kılavuzda, hamile kadınların BioNTech aşısı yaptırmasına dair kesin bir tavsiye sunulmadı. Ancak gebelikte mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmadığı belirtildi.

Kovid-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde uygulanabilecek. Aşı uygulama kuralları içerisinde aşının ilk dozunun sonrasında anafilaksi (hemen tedavi edilmesi gereken ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit eden alerjik bir reaksiyon) öyküsü varlığında ikinci dozu uygulanmayacak. Ayrıca aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ya da aşının ilk dozunu takiben anafilaksi dışı akut alerjik reaksiyon öyküsü varlığında aşının bir sonraki dozu uygulanmadan önce bir alerji/immünoloji uzmanına danışılması gerektiği de belirtildi. Aşının, 38 derece üzerinde ateşi olan kişilerde, henüz kesin tanı konulamamış akut hastalıklarda, kronik hastalıkların akut atakları sırasında ertelenmesi gerektiği belirtildi. Kılavuzda kontrolsüz epilepsi ve Guillain-Barre Sendromu, transvers myelit gibi enfeksiyonla ve aşıyla alevlenebilen nörolojik hastalık tanısı bulunanların yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak aşılama kararı verileceği kaydedildi.

AŞIDAN SONRA DA MASKE TAKMAYA DEVAM EDİN

İSTANBUL Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan Gideroğlu, aşı yaptıranların maskeyi kesinlikle çıkarmaması gerektiği konusunda özellikle uyarıyor. Gideroğlu, "Aşı koronadan korunmak için en önemli silahların başında gelmektedir. Aşının en etkin koruyuculuğu ikinci dozdan iki hafta sonra oluşmaktadır. Bu nedenle bu süre zarfında maske kullanımına ve sosyal mesafe kuralına uymaya katı bir şekilde devam etmek gerekir. Pandemi sonlanıncaya kadar her türlü sosyal ortamda maske kullanımına ve sosyal mesafe kuralına uymak bu bulaşıcı hastalıktan maksimum korunma sağlamak için gereklidir. Bu hastalıktan ancak aşılanma ile kurtulacağız. Aşıya karşı gelinecek zaman değil" dedi.

ENDİŞELENMEDEN AŞI OLMALIYIZ

HACETTEPE Üniversitesi Çocuk Alerji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, korona aşılarının alerjik reaksiyonlarına dair şu bilgileri verdi: "Aşı uygulamalarında milyonda 1.2 sıklıkla şiddetli bir alerjik reaksiyon olduğunu biliyoruz. Sinovac aşısında bu riskin önceki uygulamalara benzer mRNA aşılarında bu riskin ise bir miktar artmış olduğu anlaşılıyor. Riskin mRNA aşılarında daha yüksek olmasının nedeni içeriğindeki PEG isimli bir madde. Bu maddeye karşı alerijisi olanlar Çin aşısı olmalı. Aşı olacak bir kişide astım, alerjik egzama, alerjik nezle, kontakt dermatit veya besin alerjisi gibi alerjik hastalıkların bulunması aşıya karşı reaksiyon riskini artırmıyor ve bu sebeple alerjik bünyesi olanların çekinmeden aşılarını olması gerekiyor." (Sabah)