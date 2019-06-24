Bin 700 asker bu ikisinin peşinde!

Asker sınır ötesinde ‘Pençe harekatı’ ile terör örgütlerine darbe üstüne darbe vururken, Doğu Karadeniz’de ise bin 700 askerle başlatılan terör operasyonu da tüm hızıyla devam ediyor.

