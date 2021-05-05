Bilim Kurulu Toplantısı’nda kritik hafta! Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Koca saat kaçta açıklama yapacak, tam kapanma uzar mı?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? Tam kapanmada ilk hafta geride kaldı. Bilim Kurulu toplantısı yeni haftayla gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, bu hafta tam kapanma sonuçları ve aşı tedariğini masaya yatıracak. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaparak, son durumu aktaracak. İşte kritik Bilim Kurulu toplantısı detayları…

Bilim Kurulu toplantısı merakla bekleniyor. Koronavirüs ile ilgili son değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda bu hafta aşılama takvimi ve tam kapanma dönemi değerlendirilecek. Bilim Kurulu 17 Mayıs sonrası için tavsiye kararlarını masaya yatıracak ve Kabine Toplantısı için kabineyi bilgilendirecek.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 16:30'da video konferans yöntemi ile bir araya gelecek. 18:00'de de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Youtube üzerinden açıklama yapması bekleniyor.

BAKAN KOCA SON BİLİM KURULU TOPLANTISINDA NELER SÖYLEMİŞTİ?

Tüm dünyayla birlikte salgın boyunca ağır bedeller ödedik. İş yapma usullerinden sevdiklerimize temas etme halimize kadar her alanda yeni bir düzene geçiş sancısı yaşadık. Sevdiklerimiz kaybettik. Sevdiklerimiz korumak için onları görmemeyi göze aldık. Bu yıpratıcı süreç beklenenden uzun sürdü. Vaka sayılarının ve kayıpların artmaması için bir kez daha kısıtlamaları sıkılaştırdık.

Umarım ödediğimiz bu bedel bu salgından tamamen kurtulmamıza fayda sağlar. Kısıtlamaların işe yaraması da tamamen hayatımızdan çıkması da onlara ne kadar uyacağımızla ilgili.

Ülkemizde 2 aşı kullanıma girdi. 3. olarak ise Sputnik aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Türkiye Sputnik aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayısta gerçekleşecektir. Aşının ülkemizde üretimi için teknoloji transferi de yapılacaktır.



Haziran ayıyla birlikte BioNTech aşısının teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugünkü toplantıda Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki doz arasında uygulanma süresinin 6-8 hafta olarak karar verilmiştir. Diğer aşı üreticileriyle de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmeler devam etmektedir.

Mutasyonlar, RNA virüsleri için beklenen bir durumdu. Virüsle mücadeleyi güç hale getiren de budur.



Bugün dünya genelinde karşılaşılan onlarca mutasyon varyant türü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları baskın hale gelerek hızla yayılmaktadır.

Şu an ülkemizde en çok görülen mutasyon türü İngiltere varyantıdır. Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştür. İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez gözlendi, vakalar izolasyonda ve takip altında.



Sözün gücünün azaldığının farkındayım ama sizin gücünüzden hiç endişem yok. Çok direndiniz, mücadele ettiniz ve yoruldunuz. Sizlerden ricam, bir seferberlik haliyle mücadeleye katılmanızdır. Bu mücadelenin galibi bizler olacağız. Ramazan Bayramı'nı huzurla karşılamak için birlikte mücadele edelim.