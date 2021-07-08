Bilim dünyasını şaşırtan keşif! Nasıl hayatta kaldığını anlayamadılar...

Antarktika'da yapılan yeni bir keşif bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Yeni bir bitki türü bulduklarını açıklayan bilim insanları bu yeni türün o ortanda nasıl hayatta kaldığını bir türlü anlayamadı.

Hint bilim adamları, Antarktika 'da yeni bir bitki türü keşfettiğini açıkladı.

BBC’nin haberine göre, kıtada altı ay keşif gezisi düzenleyen bilim insanları, Hindistan ’ın Antarktika Araştırma İstasyonu (Bharati) yakınında koyu yeşil bir bitki türü keşfetti.

Bilim insanları, bitkilerin, hayatta kalabilmesi için potasyum, güneş ışığı ve suya ihtiyaç duyduğunu belirterek, ‘’temel sorunun bu canlının bu bölgede nasıl yaşadığı’’ ifadelerini kullandı.

Araştırma ekibinde yer alan Prof. Dr. Felix Bast ve Hint bilim insanları, rastlanılan yosun türü örneklerini toplayıp 5 yıl boyunca diğer bitki türleriyle karşılaştırarak incelemelerde bulundu.

Araştırmalarda, bitki türünün çoğunlukla penguenlerin ürediği bölgelerde görüldüğü gözlendi.

Bast, bölgede yetişen bitki türlerinin nitrojen içeren penguen dışkısı ile hayatta kaldığını ifade ederek, 5 yılın sonunda yosun türünün yeni bir tür olduğunu doğruladı.

Punjab Merkez Üniversitesi araştırmacıları keşfedilen türe "Bryum Bharatiensis" adını verdi.

Araştırma, "Asia-Pacific Biodiversity" dergisinde yayımlandı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK BUZDAĞI KOPMUŞTU

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Antarktika'nın kuzeybatısında bulunan Ronne Buz Sahanlığı'ndan New York City'nin dört katı büyüklüğünde bir buz kütlesinin koparak Weddell Denizi'ne doğru sürüklendiğini bildirdi.

4 bin 320 kilometrekarelik devasa buz parçası, kopmasıyla beraber dünyanın en büyük buzdağı olarak kayıtlara geçti. İlk olarak İngiltere Antarktik Araştırması tarafından tespit edilen buzdağı, ESA'ya ait Sentinel-1 uydusuyla görüntülendi.

A-76 olarak adlandırılan buzdağı, Maryland merkezli ABD Ulusal Buz Merkezi tarafından da doğrulandı. A-76'ya ait görüntüler ESA'nın internet sitesinde de yayımlandı.

Daha önce bu unvana Weddell Denizi'nde yüzen bir diğer buzdağı 3 bin 380 kilometrekarelik A-23A sahipti. A-76, 175 kilometre uzunluğa ve 25 kilometre de genişliğe sahip.

NEREDEYSE İSTANBUL BÜYÜKLÜĞÜNDE

ESA'dan yapılan açıklamada kopan parçanın 4 bin 320 kilometre büyüklükte olduğu açıklandı. Başka bir deyişle 5 bin 342 kilometre kare büyüklükteki İstanbul'un boyutuna yakın buz parçası Antarktika'dan koptu.

Dev buzdağı, kıyaslandığında 3 bin 640 kilometrekarelik büyüklüğe sahip İspanya 'nın ünlü turistik adası Mallorca'dan da büyük.

Buzdağlarının isimleri Antarktika'nın ilk harfini ve sonra da birbirini izleyen sayıları alıyor. Buzdağı yeniden kırıldıysa sonuna bir de ardışık bir harf ekleniyor.

Buzuldan koparak ayrılmak doğal bir döngü. Ama Antarktika boyunca bazı buz sahanlıkları, bilim insanlarının iklim kriziyle ilişkilendirdiği hızlı bir parçalanma geçirdi.