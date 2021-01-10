Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) uzman yardımcısı alıyor!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) personel alıyor. BTK personel alımı ilanına göre, kuruma 30 bilişim uzman yardımcısı alınacak. BTK personel alımı için bir önceki sınavda doldurulamayan kadrolara personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, BTK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzman yardımcısı alımı ilanı, başvuru şartları ve sınava ilişkin bilgiler...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 30 bilişim uzman yardımcısı alıyor. BTK personel alımında bir önceki sınavda doldurulamayan kadrolar için yeniden ilan yayımlandı. Peki, BTK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzman yardımcısı alımı ilanı, başvuru şartları ve sınava ilişkin bilgiler...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) merkez teşkilatı hizmet birimlerine 30 bilişim uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvurularını BTK'nın sitesinden yapabilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle kariyer .btk.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekiyor. Adayların;

a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,

b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (edevlet çıktısı kabul edilir, denkliği olanlar denklik belgesini de ibraz etmelidir.),

c) KPSS sonuç belgesi ile başvurularını 10 - 19 Şubat 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekiyor.

Yazılı sınav, 27 - 28 Mart 2021 tarihlerinde Ankara ’da yapılacak.

BTK SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) 2021 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 ve sonraki tarihlerde doğanlar).

ç) 2019 ve 2020 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), alanlara göre aşağıda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlar arasında alanlar itibarıyla yüksek puandan düşük puana doğru yapılan sıralama sonucunda;

- Hukuk alanında, KPSSP3 veya KPSSP4 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile,

- Sosyal Bilimler alanında, KPSSP3 veya KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile,

- Mühendislik alanlarında, KPSSP2 veya KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile başvuru yapabilecek.

Adayların başvurdukları alanda belirtilen iki KPSS puan türünden yüksek olana göre sıralama yapılacak.

BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI YAZILI SINAV KONULARI;

- Hukuk alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku konularından

- Sosyal bilimler alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve

Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme Hukuku, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi konularından,

- Bilgisayar Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve

Mühendislik Uygulamaları, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları, Sayısal Mantık Tasarımı ve Bilgisayar Mimarisi konularından,

- Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Telekomünikasyon Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme, Mikro İşlemciler, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları konularından,

- Endüstri Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Doğrusal Programlama, Benzetim Sistemleri, Veri Yönetimi ve Analizi, Temel Bilgi Güvenliği, İş Etüdü, Üretim/Hizmet Planlama ve Yönetimi, Kalite Planlama ve Kontrol, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Karar Verme, Mühendislik Ekonomisi, Yönetim Bilgi Sistemleri, Sistem Analizi ve Tasarımı, Süreç Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları, Sayısal Mantık Tasarımı ve Yöneylem Araştırması konularından oluşacak.