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Biden'dan sert tepki! 'ABD tarihinde 2'nci kez...'

AA |  14 Şubat 2021 Pazar - 8:24 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 8:24

ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak’taki Kongre baskınını teşvikle suçlanmaktan yargılanan eski Başkan Donald Trump Senato'da aklansa da suçlamanın tartışma götürmeyeceğini belirterek, ''Tarihimizin bu üzücü bölümü bize demokrasinin kırılgan olduğunu ve her zaman savunulması gerektiğini hatırlattı." değerlendirmesinde bulundu.


ABD Başkanı Biden, Trump'ın Senato'daki azil yargılamasında suçsuz bulunmasının  ardından yaptığı açıklamada,  Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell  da dahil azle karşı çıkanların Trump'ın görevini ''utanç verici bir şekilde  kötüye kullandığına'' inandığını kaydetti.
 
Senato'nun kararına rağmen Trump'a yönelik suçlamanın tartışma  götürmeyeceğini belirten Biden, ''Tarihimizin bu üzücü bölümü bize demokrasinin  kırılgan olduğunu ve her zaman savunulması gerektiğini hatırlattı.'' ifadesini  kullandı.
 
ABD'de şiddet ve aşırıcılığa yer olmadığını vurgulayan Biden,  ''Amerikalılar ve özellikle de liderler olarak her birimizin gerçeği savunmak ve  yalanların üstesinden gelmek gibi bir görev ve sorumluluğu var. Bu sivil savaşa  böyle son verir ve ulusumuzun ruhunu bu şekilde iyileştirebiliriz.'' görüşünü  paylaştı.
 
ABD tarihinde 2'nci kez azli istenen ilk başkan olan Trump,  Senato'daki yargılamasının 5. gününde yapılan oylamada 57 senatörün suçlu, 43  senatörün ise suçsuz olduğu yönünde oy kullanmasının ardından üçte iki çoğunluğa  yani 67 oya ulaşılamadığı için aklanmıştı.
 
  
 

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ABD trump biden
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