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Biden'dan NATO zirvesiyle ilgili açıklama

AA |  14 Haziran 2021 Pazartesi - 18:58 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 18:58

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Brüksel'de katıldığı NATO Liderler Zirvesine ilişkin, "Rusya'nın saldırganlığı" ve "Çin'in oluşturduğu stratejik problemleri" ele aldıklarını vurguladı.


NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Biden, Twitter hesabından, "NATO müttefikliğimiz her zamankinden daha güçlü." ifadesini kullandı. Biden paylaşımında, "Bugün, Rusya'nın saldırganlığı, Çin'in oluşturduğu stratejik problemler, kötü niyetli siber saldırılar, terör ve iklim değişikliği dahil müşterek savunmamızı konuşmak için 29 müttefikimiz ile bir aradayım." değerlendirmesinde bulundu.
 

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