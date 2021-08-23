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Biden'dan flaş Taliban açıklaması: Eğer gerek duyarsak...

AA |  23 Ağustos 2021 Pazartesi - 1:08 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 1:08

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'den 14 Ağustos'tan bu yana 28 bin kişinin tahliye edildiğini, katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu ve aksaklıklar yaşanabileceğini söyledi.


Biden, Kabil'den tahliyelere ilişkin Beyaz Saray'da düzenlediği basın  toplantısında, önceliklerinin ABD vatandaşlarını tahliye etmek olduğunu ifade  etti.
 
Kabil'de güvenlik durumunun hızlı bir şekilde değiştiğini belirten  Biden, tahliyeler konusunda kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin, "Bu kadar  insanı, televizyonda da gördüğünüz gibi acı, kayıp ve yürek burkan sahneler  yaşanmadan tahliye etmenin başka bir yolu yok." dedi.
 
Biden, "Kabil'den 14 Ağustos'tan beri yaklaşık 28 bin kişiyi tahliye  ettik." ifadesini kullandı.
 
Temmuzdan beri tahliye edilenlerin sayısının ise yaklaşık 33 bine  ulaştığını belirten Biden, "Önümüzde uzun bir yol var ve birçok şey yolunda  gitmeyebilir." uyarısı yaptı.
 
Katar, Almanya, Kuveyt ve İspanya dahil birçok ülke ile tahliyelere  ilişkin anlaşmalar yaptıklarını dile getiren Biden, tahliye edilen Afganların bu  ülkelerdeki Amerikan üslerine getirildiğini ve orada güvenlik taramaları  tamamlandıktan sonra ABD'ye gönderileceklerini söyledi.
 
ABD, gerek duyulursa Taliban'a yaptırımlara destek verecek
 
Biden, "Teröristlerin bu durumu istismar etmeye ve masum Afganlarla  Amerikan askerlerini hedef almaya çalışabileceğini biliyoruz." diyerek,  tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar tamamlamayı umut ettiklerini belirtti.
 
Biden ayrıca, gerekli görüldüğü takdirde Taliban'a karşı yaptırımları  destekleyeceğini söyledi.

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