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Biden 'ABD geri döndü' dedi ve Putin'i bu sözlerle tehdit etti

AA |  10 Haziran 2021 Perşembe - 1:37 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 1:37

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa gezisi kapsamında görüşeceği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rus hükümetinin 'zararlı faaliyetler' yapması durumunda Washington'un 'sağlam ve anlamlı' yanıt vereceği uyarısında bulundu.


Biden, tatil beldesi Cornwall'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılmak  üzere İngiltere'ye geldi.
 
Uçağı Suffolk kentindeki Mildenhall Askeri Üssü'ne inen Biden, burada  ABD Hava Kuvvetleri personeli ve ailelerinden oluşan bir kalabalığa seslendi.
 
Başkan olarak ilk yurt dışı gezisini yapan Biden, Avrupa'daki  temaslarının her noktasında "ABD'nin geri döndüğünü ve dünya demokrasilerinin en  çetin zorluklar ve gelecekleri için en önemli meselelerin üstesinden gelmede  birlikte hareket edeceğini açıkça belirteceğini" söyledi.
 
Biden, temasları kapsamında Rusya lideri Putin ile de görüşeceğine  işaret ederek, "Ona bilmesini istediğim şeyleri söyleyeceğim." diye konuştu.
 
"Demokrasilerin egemenliğini ihlal etmenin sonuçları olacağını  ileteceğim"
 
ABD'nin Rusya ile gerginlik peşinde olmadığını, "istikrarlı,  öngörülebilir bir ilişki" istediğini kaydeden Biden, "Ancak Rus hükümeti zararlı  faaliyetlerde bulunursa ABD'nin sağlam ve anlamlı bir şekilde yanıt vereceği  konusunda nettim, bunu zaten gösterdik. ABD, Avrupa ve başka yerlerde  demokrasilerin egemenliğini ihlal etmenin sonuçları olacağını ileteceğim."  ifadelerini kullandı.
 
ABD Başkanı, Washington'un transatlantik ittifaka bağlılığının "kaya  gibi sağlam" olduğunu da belirtti.
 
İlk yurt dışı gezisi
 
Biden, Avrupa gezisinin ilk ayağında 10 Haziran'da İngiltere Başbakanı  Boris Johnson, 13 Haziran'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşecek.
 
İngiltere'nin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçecek olan  Biden, 14 Haziran günü gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak. ABD Başkanı,  burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkan olarak ilk yüz yüze  görüşmesini gerçekleştirecek.
 
Biden, 15 Haziran'da Brüksel'de ABD-AB Zirvesi'ne katılacak ve 16  Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile  bir araya gelecek.
 

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