Beyin sağlığı için faydalı 5 besin!

Sağlıklı yaşamın ve sağlıklı yaşlanmasının önemli bir parçasını oluşturan beyin sağlığı, faydalı besinler tüketerek gerçekleştirilen doğru beslenmeyle desteklenebiliyor. Beyin sağlığını koruyan beş önemli besin grubu yapılan araştırmaların sonucunda açıklandı...

Yeşil yapraklı sebzeler

Lahana, ıspanak, karalahana ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler, K vitamini, lutein, folat ve beta karotenden zengin besinler beyin sağlığı açısından faydalıdır.

Araştırmalar bu bitki bazlı besinlerin bilişsel yavaşlamanın önüne geçilmesinde destek olabileceğini gösteriyor.

Yağlı balıklar

Alzheimer hastalığı olan kişilerin beyinlerinde bir tür protein yapı olan beta-amiloid, anormal miktarlarda birikir. Yağlı balıklar, sağlığa faydalı doymamış yağlar olan omega-3 yağ asitlerinin iyi kaynaklarıdır.

Omega-3 yağ asitleri, kandaki beta-amiloid seviyelerinin düşmesini sağlayarak, böylece beyin sağlığını destekler.

Orman meyveleri

Flavonoidler, meyvelere parlak renklerini veren doğal bitki pigmentleridir. Araştırmalar hafızayı geliştirmeye yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır.

Güçlü bir hafıza için flavonoidlerden zengin çilek, ahududu, yaban mersini ve böğürtlen gibi meyveler tüketilmelidir.

Çay, kahve ve çikolata

Sabahları birçoğumuzun kısa süreli konsantrasyon etkisinden faydalandığı çay ve kahvenin hafıza üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor. Yakın tarihli bir araştırmada, kafein gibi bazı metilksantinlerin tüketimi yüksek olan katılımcıların bilişsel değerlendirme testlerinde daha iyi puan aldığı görülüyor.

Çikolatada bulunan kakao ve kakao yağının da bilişsel gelişim ve hatırlamaya yardımcı olduğu biliniyor.

Sert Kabuklu Kuruyemişler

Ceviz, fındık ve badem başta olmak üzere yapılan çalışmalara göre, sert kabuklu kuruyemişler mükemmel bir bitkisel protein ve sağlıklı yağ kaynağı olmalarının yanı sıra mineraller açısından da oldukça zengin besinler olup, hafızayı da olumlu etkiliyor.