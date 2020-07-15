Beştepe'de '15 Temmuz' konseri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özel konser düzenlendi. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu'nun bestesi '15 Temmuz Destanı' ilk kez dinleyiciyle buluştu.

