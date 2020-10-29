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Berrak'ın tatil pozuna beğeni yağdı!
Berrak'ın tatil pozuna beğeni yağdı!
29 Ekim 2020 Perşembe - 16:57
| Son Güncelleme : 29 10 2020 - 16:57
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Berrak Tüzünataç, tatilini henüz bitirmedi. Son olarak mayosuyla poz veren oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
SONRA OKU
Yaz başında tatile çıkan Berrak Tüzünataç, hala
İstanbul
'a dönmedi. Çeşme tatilini arkadaşlarıyla birlikte geçiren Tüzünataç, son olarak mayolu pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
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berrak tüzünataç
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