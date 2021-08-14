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Bergen’i canlandıracak isim belli oldu! Farah Zeynep Abdullah duyurdu

14 Ağustos 2021 Cumartesi - 16:43 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 17:00

‘Bergen’ filmi için daha önce gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Demet Evgar’dan sonra bomba bir isim daha açıklandı. Son olarak Masumlar apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabı üzerinden 'Bergen'i canlandıracağını duyurdu.


Acıların kadını Bergen filmi poandemi nedeniyle defalarca ertelenmişti. Filmin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya projeden ayrıldığını duyurmuştu. Daha sonra ise film için Demet Evgar' gümdeme gelmişti.
 
“Acıların Kadını” olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatını tüm gerçekliğiyle beyazperdeye aktaracak olan film, Şubat 2022’de sinemaseverlerle buluşacak.
 
 
İLK CEM DAVRAN TEBRİK ETTİ
 
Farah Zeynep Abdullah'ı ilk tebrik edenlerden biri Cem Davran oldu. Davran, genç oyuncunun paylaşımına "Güzeeeel, yolun açık olsun" sözleriyle karşılık verdi.
 
 
SERENAY SARIKAYA: PROJEDEN AYRILDIM
 
Daha önce 'Bergen' rolü için yapımcı firma ile anlaşan Serenay Sarıkaya,  yeni çekim takvimine uymadığını belirterek projeden ayrılmıştı.  Sarıkaya, sosyal medya hesabında yazılı açıklama yayınlamıştı... 
 
 
SERENAY SARIKAYA'DAN SONRA DEMET EVGAR
 
Sarıkaya'nın zamanlaması uymadığı için rol almadığı projenin yeni başrol oyuncusu için, Demet Evgar'ın adı geçiyordu.
 
Yapımcıların Demet Evgar'la görüştükleri ve Bergen rolü için en güçlü adayın Demet Evgar olduğu öne sürülmüştü. 

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Bergen Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
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