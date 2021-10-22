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Benzin fiyatlarında düşüş için o tarihi işaret etti! ABD Başkanı Joe Biden duyurdu...

AA |  22 Ekim 2021 Cuma - 7:50 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 7:50

ABD Başkanı Joe Biden, tedarik zincirinde son dönemde yaşanan sıkıntıları gidermek için gerekirse Ulusal Muhafız güçlerini göreve çağırabileceğini açıkladı. Biden, benzin fiyatlarında düşüş için 2022'yi işaret etti.


ABD Başkanı Biden, tedarik zincirindeki sıkıntının giderilmesi için Ulusal  Muhafızları devreye sokabileceğini söyledi. Biden, CNN'in düzenlediği forumda halkın ve sunucu Anderson Cooper'ın  sorularını yanıtladı. Ağırlıklı olarak iç politika ve ekonomi başlıklarının konuşulduğu  forumda Biden, altyapı paketi konusunda kısa sürede Kongrenin anlaşmaya varmasını  beklediğini kaydetti.
 
Benzin fiyatlarında düşüş için 2022'yi işaret etti
 
Kendisi için bugüne kadar en zor yasa tasarısının silah düzenlemesi  olduğunu anlatan Biden, sunucu Cooper'a dönerek, "Biliyorsun, 370 yıldır  Senatodayım." ifadesini kullandı.Cooper'ın "Tedarik zincirindeki sıkıntıları gidermek için Ulusal  Muhafızları göreve çağırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Biden, "Evet  kesinlikle, kesinlikle bunu yaparım. Tır şoförlerinin sayısını artıramazsak, bunu  yapacağım." yanıtını verdi.
Biden, birçok ekonomi uzmanının aksine enflasyonun uzun süre artmaya  devam edeceğini düşünmediğini belirterek, "Benzin fiyatlarında bu yıl düşüş  beklenmiyor. 2022'de bunu bekleyebiliriz." dedi.
 
Çin'e Tayvan mesajı
 
Biden, Çin'in Tayvan'a girmesi durumunda ABD'nin Tayvan'ı savunup  savunmayacağının sorulması üzerine ise "Tabii ki de savunacağız, bu konuda  verilmiş sözümüz var." cevabını verdi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile sıklıkla görüştüğünü vurgulayan  Biden, "Çin ile soğuk savaş peşinde değiliz." diye konuştu.

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