Belediye başkanının yasak skandalında flaş gelişme! Ortaya çıktı

Antalya'ya bağlı Elmalı ilçe Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'ün, eski makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı iddia edilen aşk a dair HTS kayıtları ortaya çıktı. Mahkeme dosyasına giren HTS kayıtlarına göre, Başkan Öztürk'ün kullandığı telefon ile Sümeyra Tilki'ye ait telefonla "3 bin 476 saniye" süren, 18 ayrı görüşme yapıldığı ortaya çıktı. HTS kayıtlarının Elmalı Cumhuriyet Savcılığı dosyasına ulaşmasının ardından Ahmet Tilki domuz kurşunu ile saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Hastanede tedavisine devam edilen Ahmet Tilki, "Ne kurşunu sıkarsanız sıkın, davamdan ve şikayetimden vazgeçmiyorum. Beni susturmak için pusu kurdular" dedi.

Olayla ilgili Elmalı Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken Öztürk ve avukatının, yazışma ve görüşmelerin yapıldığı telefona ait hattın HTS kayıtlarının incelenmemesini talep etmesi kafaları karıştırdı. Başkan Öztürk'ün bu çekincesine karşılık bu kez Ahmet Tilki 'nin avukatı Erdal Yiğit, boşanma davası için S. T'nin telefonuna ait HTS kayıtlarının istenilmesi için mahkemeden talepte bulundu.

3 BİN 476 SANİYE GÖRÜŞTÜ

Mahkeme dosyasına giren son dakika HTS kayıtlarına göre Başkan Öztürk'ün kullandığı ve Nil Tarım Turizm İnşaatü Ltd'ye ait telefon ile S. T'ye ait telefonla 1 Ocak 2020'den 11 Temmuz 2020 tarihine kadar toplam 3 bin 476 saniye süren 18 görüşme yapılmış. Başkan Öztürk'ün ,S.Ti'nin konum paylaşarak 2 Haziran'da buluştukları adrese ait HTS kayıtları da olayın gerçekliliğini gösteren başka bir belge oldu.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Kamera kayıtlarına da yansıyan buluşma yerine önce Öztürk'ün kendi özel aracıyla geldiği, ardından WhatsApp 'tan konum attığı öne sürülen ST.'nin ise taksiyle geldiği ortaya çıkmıştı. İkiliye ait telefonların HTS kayıtlarına göre bulaşmanın gerçekleştiği tarihte Başkan Öztürk'ün Antalya 'ya göreve gönderdiği makam şoförü Ahmet Tilki'yi aradığı, ardından da S.T'yi aradığı ortaya çıktı. Olayın gerçekleştiği 1-2 Haziran 2020 gününde ise S. T'nin Başkan Öztürk ile 600 saniye görüşme yapması dikkat çekti.

AVUKATI SAVCILIĞA BAŞVURDU

HTS kayıtlarının boşanma davasına ait dosyaya girmesinden sonra mağdur makam şoförü Ahmet Tilki'nin avukatı Erdal Yiğit'ten ikinci bir hamle geldi. Bir yıla yakındır devam savcılık soruşturmasının sonuçlanması için Yiğit, HTS kayıtlarını Elmalı Cumhuriyet Savcılığı'na vererek, müvekkili Ahmet Tilki'nin olayın tek mağduru olduğunu ve Başkan Öztürk'ün yaptığı suç duyurusu hakkında 'Kovuşturmaya yer olmadığı kararı' verilmesini talep etti. Savcının vereceği karar ile yeni gelişmeler yaşanacağı ifade ediliyor.

ÖLDÜRÜCÜ KURŞUN KULLANDILAR

HTS kayıtlarının Elmalı Cumhuriyet Savcılığı'na intikal etmesi üzerine olayın baş kahramanlarından Ahmet Tilki domuz kurşunlu saldırıya uğraşarak sağ bacağından yaralandı. Yapılan incelemede saldırgan veya saldırganların saldırıda domuz kurşunu olarak bilinen bilye büyüklüğünde saçma kullandığı belirlendi. Olayda Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinden şüphelendiğini iddia eden Tilki, "Bu olayda saldırgan ve azmettirici var. İkisi de ortaya çıkarılmalı. Can güvenliğim yok, domuz kurşunu ile gerçekleştiremediklerini zehirleyerek yapabilirler.. HTS kayıtları ortaya çıkınca baskılar arttı. Beni susturmak ve davamdan vazgeçirmek için bana böyle bir kanlı pusu kurdular. Kim olduklarını görmedim ama olayların gelişimine baktığımız zaman kimler olduğunu kestirmek hiçte zor değil" diyerek yaşadıklarını anlattı.

MAKAM ŞOFÖRÜNÜN EŞİ İLE

Ahmet Tilki, şoförlüğünü yaptığı Başkan Halil Öztürk'ün, eşi S.T. yasak aşk yaşadıklarını ileri sürüp, noter kanalıyla gönderdiği ihbarname ile "Başkan nikâhımızı kıydı, beni makam şoförü yaptı. Bir süre sonra karımla birlikte olduğunu anladım" diyerek geçen yıl istifa etmişti. Ahmet Tilki'nin eşi S.Tile uygunsuz görüntü paylaşımı ve WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmıştı

Başkan Öztürk, Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı başvuru ile olayı inkar etmiş ve olayın komplo olduğunu ileri sürmüştü.

KARŞILIKLI İKİ DAVA AÇILDI

Bir taraftan skandal diğer taraftan olayın kahramanlarının inkar politikaları, Ahmet Tilki ve eşi S.T'nin açtığı karşılıklı boşanma davaları. Baş döndüren ancak derinden giden Cumhuriyet Savcılığı'nın açtığı soruşturmalar devam ederken şok gelişmeler peş peşe yaşandı. Önce S. T'nin eşi ile 'Şiddetli geçimsizlik' nedeniyle açtığı boşanma davası görülürken Ahmet Tilki'nin elindeki görüntülerle 'Aldatma nedeniyle boşanma davası' açması dikkat çekti. (Sabah)