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Belediye başkanının aracı bu hale geldi: 7 kişi yaralandı

DHA |  12 Eylül 2020 Cumartesi - 21:45 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 21:45

Elazığ'ın Kovancılar İlçesi Belediye Başkanı Hacı Akpınar'ın kullandığı otomobil önündeki iş makinesine çarptı. Kazada, Akpınar ile birlikte 7 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Bingöl yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi.  Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar yönetimindeki 23 K 0081 plakalı otomobil, önündeki Mustafa Ekin'in kullandığı iş makinesine çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, Belediye Başkanı Akpınar ile birlikte 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
 

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Elazığ Kovancılar otomobil
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