Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin tablet bilgisayar

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar "TEKNOFEST paydaşları olarak, uzaktan eğitim olanağı bulunmayan öğrencilere tablet bilgisayarlar hediye etmeye karar verdik. Biz, Baykar adına 5 bin tablet bilgisayar hediye edeceğiz. İnanıyorum ki paydaşlarımız da bizi yalnız bırakmayacaktır" dedi.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, uzaktan eğitim e ulaşma fırsat ı olmayan öğrenciler için Baykar olarak 5 bin adet tablet bilgisayar hediye ettiklerini duyurdu.

Bayraktar bir kampanya başlatarak TEKNOFEST paydaşlarının da kampanyaya destek vermesini umut ettiğini açıkladı.

Selçuk Bayraktar tablet bilgisayar hediye kampanyasını sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu. Bayraktar açıklamasında şöyle konuştu:

"Eylül TEKNOFEST ayı ve bu hafta TEKNOFEST haftası... Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ülkemizin her ilinden yüz bin öğrencimiz yarışıyor. Biliyoruz ki, ülkemizin her köşesinde önümüzdeki yıllarda bu heyecana ortak olacak nice cevherler var. İmkan sunulduğunda, dünyanın en iyisi olacak çocuklarımız, gençlerimiz var. İşte o cevherlerin eğitim hayatlarına katkı verebilmek, uzaktan eğitim olanaklarından yararlanmalarına destek olabilmek için... Teknofest paydaşları olarak, uzaktan eğitim olanağı bulunmayan öğrencilere tablet bilgisayarlar hediye etmeye karar verdik. Biz, Baykar adına 5.000 tablet bilgisayar hediye edeceğiz. İnanıyorum ki paydaşlarımız da bizi yalnız bırakmayacaktır. Hep birlikte el ele vereceğiz, daha çok çocuğumuza, gencimize bilgiye erişimin kapılarını açacağız."