Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtlarımız aslında kapanmıştı. Ama şimdi bunlara başvuruyu, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattık." dedi.
- Haberler »
- Eğitim Haberleri »
- Başvuru tarihi 15 Ekim'e kadar uzatıldı! Bakan Özer duyurdu
Başvuru tarihi 15 Ekim'e kadar uzatıldı! Bakan Özer duyurdu
29 Eylül 2021 Çarşamba - 14:53 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 14:58
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Başvuru tarihleri uzatıldı. 15 Ekim'e kadar yapılabilecek. Bakan Özer yaptığı açıklamada, "Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtlarımız aslında kapanmıştı. Ama şimdi bunlara başvuruyu, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattık." dedi.
- Ünlü oyuncu Selen Seyven'den güzel haber!
- Türkiye'de bir ilk olacak! Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı
- Başvuru tarihi 15 Ekim'e kadar uzatıldı! Bakan Özer duyurdu
- Mehmet Ali Erbil'den şoke eden açıklama: Emel Sayın ile üç ay aşk yaşadık!
- Akbank'tan yeni karar! İade ediliyor, resmen duyuruldu ve...
- Kabusu yaşıyor! Gece gündüz durmuyor, kimse çare bulamadı