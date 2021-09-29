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Başvuru tarihi 15 Ekim'e kadar uzatıldı! Bakan Özer duyurdu

29 Eylül 2021 Çarşamba - 14:53 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 14:58

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Başvuru tarihleri uzatıldı. 15 Ekim'e kadar yapılabilecek. Bakan Özer yaptığı açıklamada, "Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtlarımız aslında kapanmıştı. Ama şimdi bunlara başvuruyu, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattık." dedi.


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtlarımız aslında kapanmıştı. Ama şimdi bunlara başvuruyu, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattık." dedi.

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