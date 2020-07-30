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Barış Arduç ve Gupse Özay dünyaevine girdi

30 Temmuz 2020 Perşembe - 0:07 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 0:12

Uzun süredir birlikte olan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, bu hafta İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturdu. İkilinin düğünü ise gelecek yıl yapacakları öğrenildi.


Altı yıldır birlikte olan Gupse Özay (35) ile Barış Arduç (32), evlilik kararı aldı. Çift, sonbaharda yapmayı planladıkları düğünlerini pandemi nedeniyle ertelemişti. İkili, ani bir kararla Çeşme’de nikâh organize etti. Çiftin, şahitleri tek davetlileri olurken nikâh töreni de tatil yaptıkları otelde gerçekleşti. Özay ve Arduç’un düğünü ise daha sonra yapma kararı aldığı öğrenildi. Çift, evlendikten sonra da Çeşme tatillerini sürdürecek.
 
"GÜNÜ GELDİĞİNDE HABERİNİZ OLUR"
 
Arduç, geçtiğimiz senelerde 'evlilik' iddiaları hakkında şunları söylemişti:
 
"Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir."

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Gupse Özay Barış Arduç nikah
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