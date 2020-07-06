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Bankaların kredi faiz oranları! Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç, Yapıkredi, TEB - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların kredi faiz oranları! Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç, Yapıkredi, TEB - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?