Bankaların kredi faiz oranları! Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç, Yapıkredi, TEB - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kamu bankalarının başlattığı kredi paketinin ardında, ev ve otomobil satışları arttı. Kredi konusunda artırmalar yoğunluk kazanınca, arama motorları üzerinden ihtiyaç, taşıt, konut kredisi kampanyaları da ilgiyle aranıyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası, Akbank, TEB, Yapıkredi ve diğer bankaların son ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82
HALKBANK FAİZ ORANLARI
Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82
İhtiyaç kredisi: 1.07
AKBANK FAİZ ORANLARI
Direkt kredi: 1.49
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.10
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 0.99
Konut kredisi: 0.91
Taşıt kredisi: 1.14
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi (sigortalı): 0.89
Taşıt kredisi: 0.87
Ev kredisi: 0.87
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.54
Konut kredisi: 0.89
Taşıt kredisi: 0.89
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 0.89
Taşıt kredisi: 0.9
Konut kredisi: 1.1
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 0.89
Konut kredisi: 1.18
Taşıt kredisi: 1.45
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.16
İhtiyaç kredisi: 1.24
Mortgage kredisi: 1.0