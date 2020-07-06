06 Temmuz 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.805 1.78 EURO 7,7650 0.48
USD 6,8650 0.08 ALTIN 391,880 -0.07
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Bankaların kredi faiz oranları! Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç, Yapıkredi, TEB - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların kredi faiz oranları! Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç, Yapıkredi, TEB - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

06 Temmuz 2020 Pazartesi - 12:26 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 12:31

Ziraat, Halkbank, Vakıfbank tarafından başlatılan düşük faizli kredi uygulaması bankaların kredi faiz oranları hakkındaki araştırmaları da arttı. Kampanya sonrası otomobil ve konut satışları yükselince, bu yıl ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi kullanma oranı da arttı. Konut almak isteyenlerin araştırması devam ettiği için bankaların güncel kredi faiz oranlarını derledik. İşte İş Bankası, Akbank, Garanti, TEB ve diğer bankaların faiz oranları…


Kredi faiz oranları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kamu bankalarının başlattığı kredi paketinin ardında, ev ve otomobil satışları arttı. Kredi konusunda artırmalar yoğunluk kazanınca, arama motorları üzerinden ihtiyaç, taşıt, konut kredisi kampanyaları da ilgiyle aranıyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası, Akbank, TEB, Yapıkredi ve diğer bankaların son ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82

HALKBANK FAİZ ORANLARI

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82
İhtiyaç kredisi: 1.07

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.49
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.10

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 0.99
Konut kredisi: 0.91
Taşıt kredisi: 1.14

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi (sigortalı): 0.89
Taşıt kredisi: 0.87
Ev kredisi: 0.87

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.54
Konut kredisi: 0.89
Taşıt kredisi: 0.89

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 0.89
Taşıt kredisi: 0.9
Konut kredisi: 1.1

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.89
Konut kredisi: 1.18
Taşıt kredisi: 1.45

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.16
İhtiyaç kredisi: 1.24
Mortgage kredisi: 1.0

 

ETİKETLER

ziraat bankası konut kredisi konut kredisi taşıt kredisi ihtiyaç kredisi Halkbank Vakıfbank
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.