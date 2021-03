Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Hesabınızı boşaltıyorlar

Bankada parası olan herkes için flaş açılama. Gerçek hayatta karşılaşılan hemen her şey, her risk ve belki de daha fazlası, internet ve sosyal medya ortamları için de geçerli hale geldi. Dolandırıcılar ve siber korsanlar oturdukları yerden, sizin bir "tık" hamlenizle bankadaki paranızı ruhunuz duymadan kendi hesaplarına geçiriyor.

"İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI'NDA DA SİBER SUÇLARLA MÜCADELEYLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER BULUNUYOR"

Bununla da yetinmeyen siber dolandırıcılar vatandaşları son dakika haberler inin altına gizledikleri zararlı linklerle cep telefonlarını ele geçirip kontrol edebiliyor. Siber polis, özellikle son dönemde "Bakanlar Kurulu kararı" linkiyle siber dolandırıcılığın arttığına dikkat çekerek vatandaşları uyarıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda da siber suçlarla mücadeleyle ilgili yeni düzenlemeler bulunuyor.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, vatandaşları siber dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması yönünde uyarı da bulundu. Siber dolandırıcılar, referans ile illegal sitelere giriş yapıp oradan tanıştıkları kişiler ile iş bölümü yapıyor. Dolandırıcılar hiçbir şekilde bir araya gelmiyor birbirlerini tanımıyor ve tanınmamak içinde takma ad kullanıyor.

SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA HER LİNKE TIKLAMAYIN

Dijital dünya, gerçek hayatı aratmayacak kadar ciddi dolandırıcılık ve riskli olayların merkezi haline geldi. Çeşitli ikna teknikleri, manipülasyon, yalan haberler, sponsorlu ve güvenilir imajı olan reklamlarla ve kampanyalarla her an internet dolandırıcıların ağına düşülebiliyor. Siber dolandırıcılar sosyal medyanın sunduğu "sponsorlu yayınlar" özelliği sık olarak kullanmaya başladı. Kendilerine resmi, kurumsal bir hesapmış gibi bir görünüm veren bu yöntemle, sosyal medyada linkler paylaşan dolandırıcılar, genellikle bankaların web sayfaları, çok kullanılan online alışveriş siteleri, internet sağlayıcı firmalar, süpermarketler, giyim firmaları, bahis siteleri taklit eden bu linkleri gerçek zannedip tıkladığınızda zararlı yazılımlar telefonlara yerleşmesini sağlıyor. Kişi gün içerisinde mobil bankacılık uygulamasına müşteri numarası-şifre gibi bilgilerinizi girdiğinde dolandırıcıların ağına takılıyor. Dolandırıcılar artık banka hesaplarını erişerek her işlemi yapabiliyor.

BAKANLAR KURULU SON DAKİKASI İLE DOLANDIRICILIK

Siber dolandırıcılar, Türkiye'nin gündemi yankından takip ederek onun üzerinden linkler oluşturuyor. Bunlardan en çarpıcı olanı ise, son günlerde her kesimin takip ettiği Bakanlar Kurulu sonrası yapılan açıklamalar. Sosyal medya platformlarından, "Son Dakika Bakanlar Kurulundan Yeni Karar" paylaşımının içine link gizleyip tıklanması sağlanıyor. Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar, koronavirüs nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara 1000 lira ödeme yapılacağı yönünde vatandaşların cep telefonlarına pandemi destek yardımından yaralanabileceklerini belirten SMS gönderiyor. Dolandırıcılar, destekten yararlanabilmeleri için mesajdaki linke tıklamalarını istiyor.

GECE UYKUDAYKEN BANKA HESAPLARI BOŞALTILIYOR

Siber dolandırıcıların son dönemde en etkili kullandıkları yöntem biri de linkleri internet tabanlı mesajlaşma programı üzerinden kişilere gönderiyor. Arkadaşından geldiğini düşünen kişi linke tıkladığında zararlı yazılım telefona yerleşiyor. Kişi internetini kesmediği sürece siber dolandırıcı kendi telefonuymuş gibi istediğini rahatça yapabiliyor. Siber dolandırıcılar gündüz sürekli olarak telefon ile iletişim halinde olduğu için özellikle gece saatlerini bekliyor. Telefon sahibinin uyuyup uyumadığını cep telefonu kamerası, ses ve uzun süre işlem yapılmamasından anlıyorlar.

Dolandırıcılar, kişinin uyanmaması için öncelikle telefonu titreşimden çıkarıp sessize alıyor. Dolandırıcılar telefonda yüklü olan mobil bankacılılık uygulamalarına giriş yapmasının ardından banka hesaplarındaki varlıklarını ve oluşturulan online kredileri çekerek, 3'üncü kişilere ait hesaplar üzerinden kripto para hesaplarına aktarıyor. Bu yolla çalınan paranın izini kaybettiriyor. Hesaptan yüklü miktarda para çıkışı olması durumunda banka yetkilileri kişiyi arayabiliyor. Buna da çözüm bulan siber dolandırıcılar telefonu telekonferans yönetimiyle banka yetkilileri ile konuşup para çıkışına onay veriyor. Dolandırıcılar, işlemleri tamamlamasının ardından bankadan gelen onay mesajlarını, telefon görüşmelerini silip arkada delil bırakmadan hiçbir şey olmamış gibi çıkış yapıyor.

"TAKİPÇİ ARTIRMA", "PROFİLİME KİMLER BAKTI" GİBİ UYGULAMALAR GÜVENLİ DEĞİL

Sosyal medyada artan dolandırıcılık yöntemlerinden biri de "Takipçi Artırma", "Profilime Kimler Baktı" gibi uygulamalar üzerinden yapılıyor. Bu yöntem insanların sosyal medya kullanımı zaafları üzerinden gerçekleştiriliyor. Önce kullanıcılar, takipçi artırmak ve profiline kimlerin baktığını görmek için uygulamanın indirilmesi gerektiğine inandırılıyor. Sonra sahte bankaların ya da kurumların sitelerine yönlendiriliyorlar. Kullanıcılar çeşitli yollarla şifre, kredi kartı ve banka hesap bilgileri gibi önemli bilgileri girdikleri anda da yine büyük maddi kayıplar yaşıyor ve sosyal medya üzerinden dolandırılıyorlar.

EYLEM PLANI'NDA SİBER SUÇ DÜZENLEMESİ DE BULUNUYOR