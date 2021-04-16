Bakan Varank yerli aşı için gönüllü oluyor

Bakan Varank, koronavirüse karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısı için gönüllü olacak. İlk doz aşıyı vurulacak Bakan Varank, 21 gün sonra ikinci dozu olacak.

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşamasına katılacak olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın sabah saatlerinde Ankara Onkoloji Hastanesi'nde müşahede altına alınacak.

Bakan Varank pazar günü taburcu edilecek

Hastanede EKG dahil klinik parametreleri takip edilecek olan Varank, kan testleri yapıldıktan sonra ilk doz aşıyı vurulacak. Aşının ardından da çeşitli tetkiklerden geçirilecek olan Varank, geceyi hastanede geçirdikten sonra pazar günü taburcu edilecek.