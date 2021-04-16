Bakan Varank yerli aşı için gönüllü oluyor

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşamasına katılacak olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın sabah saatlerinde Ankara Onkoloji Hastanesi'nde müşahede altına alınacak.
Bakan Varank pazar günü taburcu edilecek
Hastanede EKG dahil klinik parametreleri takip edilecek olan Varank, kan testleri yapıldıktan sonra ilk doz aşıyı vurulacak. Aşının ardından da çeşitli tetkiklerden geçirilecek olan Varank, geceyi hastanede geçirdikten sonra pazar günü taburcu edilecek.
21 gün sonra ikinci dozu olacak
Türkiye'de uygulanmaya başlanan aşıların aksine VLP aşısı, subkutan enjeksiyonu yöntemiyle koldan kas içine değil, deri altına yapılacak. Varank, 21 gün sonra ikinci doz aşıyı alacak.
Ankara Onkoloji Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi'nde Varank gibi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da gönüllü olarak aşılanacak.
İnsan denemelerine 36 kişi katılıyor
Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesinden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirilen VLP aşı adayının insan denemeleri, 18 artı 18'lik biri düşük, diğeri yüksek doz olmak üzere iki gruba uygulanıyor. Her 2 grubun 6'sı plasebo. Yani içinde aktif ya da etken bir madde bulunmayan enjeksiyonlardan oluşuyor.