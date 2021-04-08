Bakan Soylu 'güzel haberler geliyor' diyerek sayıyı paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-10 Operasyonuyla ilgili son dakika gelişmesini paylaştı. Bakan Soylu, Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 1'i kırmızı kategoride 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle;
Eren-10 Operasyonundan haber var...
Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan, güzel haberler gelmeye devam ediyor.
Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz!
Dünden bugüne toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi
Operasyon devam ediyor
BİR AÇIKLAMA DAHA!
Sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan Bakan Soylu şu ifadelere yer verdi;
Uyyy Uyyy Uyyy
Şırnak domuz dağında
6 terörist, oldu 8?
Biri de kıpkırmızı...
Kahramanlar, Allah razı olsun
Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz.