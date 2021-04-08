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Bakan Soylu 'güzel haberler geliyor' diyerek sayıyı paylaştı

08 Nisan 2021 Perşembe - 12:54 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 12:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-10 operasyonuyla ilgili önemli bir paylaşımda bulunarak, "Dünden bugüne toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-10 Operasyonuyla ilgili son dakika gelişmesini paylaştı. Bakan Soylu, Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 1'i kırmızı kategoride 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
 
Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle;
 
Eren-10 Operasyonundan haber var...
Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan, güzel haberler gelmeye devam ediyor.
 
Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz!
 
Dünden bugüne toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi
 
Operasyon devam ediyor
 
 
BİR AÇIKLAMA DAHA!
 
Sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan Bakan Soylu şu ifadelere yer verdi;
 
Uyyy Uyyy Uyyy
Şırnak domuz dağında
 
6 terörist, oldu 8?
Biri de kıpkırmızı...
 
Kahramanlar, Allah razı olsun
Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz.
 
 

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