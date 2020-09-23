Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Bakan Selçuk, Bahçeli’nin tweetini alıntılayarak, “Eğitim alanında tüm dünyanın zorlu bir geçiş süreci yaşadığı şu günlerde öğrencilerimizin öğretmenlerimizle buluşmasına dair bu anlamlı mesajı için Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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- Bakan Selçuk'tan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür mesajı
Bakan Selçuk'tan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür mesajı
23 Eylül 2020 Çarşamba - 0:08 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 0:08