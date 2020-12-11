Bakan Selçuk duyurdu! Ve başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alana koronavirüs salgınında vaka sayılarında görülen artış nedeni ile yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Öğrenciler uzaktan eğitime devam ederken çeşitli yeniliklerle eğitim kalitesi artırılmaya çalışılıyor. Zorlu sürecin daha kolay yönetilebilmesi için yeni bir internet sitesi yayına başladı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın sürecinde Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırladığımız 'http://covid19.meb.gov.tr' internet sitemiz yayına açılmıştır. Tüm öğrenci, veli ve meslektaşlarıma sizler için hazırlamış olduğumuz bu siteden faydalanmanızı tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.