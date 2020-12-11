11 Aralık 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.369 1.13 EURO 9,4920 -1.04
USD 7,8290 -0.78 ALTIN 462,900 -0.63
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Selçuk duyurdu! Ve başladı

11 Aralık 2020 Cuma - 15:51 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 16:44

Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Bakanlığın yaptığı çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırlanan "covid19.meb.gov.tr" internet sitesinin yayına açıldığını bildirdi.


Tüm dünyayı etkisi altına alana koronavirüs salgınında vaka sayılarında görülen artış nedeni ile yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Öğrenciler uzaktan eğitime devam ederken çeşitli yeniliklerle eğitim kalitesi artırılmaya çalışılıyor. Zorlu sürecin daha kolay yönetilebilmesi için yeni bir internet sitesi yayına başladı. 
 
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı  paylaşımda, "Salgın sürecinde  Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalara daha kolay ulaşılması için  hazırladığımız 'http://covid19.meb.gov.tr' internet sitemiz yayına açılmıştır.  Tüm öğrenci, veli ve meslektaşlarıma sizler için hazırlamış olduğumuz bu siteden  faydalanmanızı tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.
 
 
  

ETİKETLER

MEB Milli eğitim Bakan Selçuk Uzaktan eğitim covid19meb
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.