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Bakan Selçuk, dünyanın en başarılı ikinci çağrı merkezi seçilen MEBİM'i kutladı

AA |  27 Kasım 2020 Cuma - 17:00 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 17:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Çağrı Merkezi tarafından gerçekleştirilen Contact Center World Awards 2020 EMEA ödülleri kapsamında ikinci seçilen Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ekibini tebrik etti.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Selçuk'un MEBİM'in dünya ikinciliğini  kutlamak üzere çağrı merkezi yöneticileri, takım liderleri ve vatandaş  temsilcileriyle çevirim içi ortamda bir araya geldiği belirtildi.
 
Buluşmada çağrı merkezinin bulunduğu Van'ın Erciş ilçesine selamlarını  ileten Bakan Selçuk, MEBİM ekibini de aldığı ödül nedeniyle kutladı.
 
Harika bir ekibin başarısının, bu ödülle taçlandığını belirten Selçuk,  şunları kaydetti:
 
"Dünya ikinciliği tesadüfen olabilecek bir şey değil. Yaptığınız iş  sadece teknik bir konu olamaz. Sizler sevginizi, şefkatinizi esirgemeden,  insanlara yardımcı olmanın hassasiyetini sonuna kadar taşıyan bir bakış açısıyla  görevinizi yapıyorsunuz. Aldığınız ödülle çok güzel bir haber verdiniz. Tüm  arkadaşlarım çok büyük bir alkışı hak ediyor. Sahada işi yapan sizlersiniz.  Vatandaşımız sizi aradığında Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişki kuruyor. Her iş  çözümlenemeyebilir ama telefonu kapattıklarında 'Benim derdimle ilgilendiler.  Allah razı olsun, ellerinden geleni yaptılar.' diyerek memnuniyet duymaları en  önemli hedefimiz. Daha iyisi için de hep beraber gayret edeceğiz. Sizin daha  mutlu ve verimli çalışabilmeniz için katkı sağlayacağız."
 
 
Birim Yöneticisi Sevda Turan Şahin de MEBİM’in daha önce sadece bir  ihbar ve şikayet hattı olarak algılandığını ama artık psikososyal destek,  uygulanabilir her türlü önerinin hayata geçirilmesi için irtibat sağlamak gibi  hizmetlerle önemli bir imaj değişikliği yaşandığını belirtti.
 
Şahin, "Bugüne kadar 3 milyonun üzerinde vatandaşımıza hizmet verdik.  MEBİM'in artık kamunun en önemli bilgi hattı olduğunu gözlemledik." ifadesini  kullandı.
 
Dünya finallerine katılacak
 
Dünya Çağrı Merkezi tarafından gerçekleştirilen Contact Center World  Awards 2020 EMEA ödülleri kapsamında finallere katılan 50’den fazla ülkeden 1500  çağrı merkezi arasından "En İyi İletişim Merkezi" kategorisinde dünya ikincisi  olan MEBİM, pek çok çağrı merkezini geride bıraktı.
 
İki aşamalı bir süreçte değerlendirilen yarışmanın ilk aşaması  Amerika, Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da düzenlendi.
 
Contact Center World organizasyonunun tüm bölgelerde gerçekleştirdiği  yarışmalarda, birincilik ve ikincilik elde eden projeler, dünya finaline doğrudan  katılma hakkı kazanırken, MEBİM 9-11 Şubat 2021 tarihinde çevirim içi olarak  gerçekleştirilecek dünya finallerinde Türkiye'yi temsil edecek.
 
MEBİM, 2011'de Van'da yaşanan depremin ardından, sosyal sorumluluk  projesi kapsamında depremzedelerin hayata tutunması, engellilere istihdam  sağlanması ve Bakanlığa 7/24 ulaşılabilmesi amacıyla Erciş'te Mart 2012'de  faaliyetlerine başlamıştı.
 

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Dünya Çağrı Merkezi
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