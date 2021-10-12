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Bakan Özer, Bakan Kasapoğlu'nu ağırladı

DHA |  12 Ekim 2021 Salı - 20:11 | Son Güncelleme : 12 10 2021 - 20:11

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu makamında ağırladı.


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, nezaket ziyaretinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu ağırladı. Bakan Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilmesinden dolayı Bakan Özer'i tebrik etti. Görüşmede, gençler için devam eden ve yapılacak projeler ele alındı. 

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Mehmet Kasapoğlu
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