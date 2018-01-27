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Bakan müjdeyi böyle duyurdu!

AA |  27 Ocak 2018 Cumartesi - 19:36 | Son Güncelleme : 27 01 2018 - 19:36

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bunu müjde olarak söyleyelim: Türkiye'de bir esnaf, bir işyeri veya beyaz eşya mağazası açacak, bunun için Türkiye'de istenen belge 317. Bu 317 belgeyi toplama süresi de 37 gün. Rakamsal olarak da ortalama 10-12 bin lira para yatırması gerekir. Bütün bunları kaldırdık." dedi.


Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Yeni  Türkiye Vizyonunda Doğu ve Güneydoğu'nun Kalkınmadaki Rolü" çalıştayında konuşan  Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, işyeri açmak isteyen esnafa müjde verdi.
 
Tüfenkci, şöyle devam etti:
 
"Bir de işe başlama noktasında her yerde olduğu gibi bürokratik  engelleri de kaldırıyoruz, bunu müjde olarak söyleyelim: Türkiye'de bir esnaf  perakende bir işyeri veya beyaz eşya mağazası açacak, bunun için Türkiye'de  istenen belge 317. Bu 317 belgeyi toplama süresi de 37 gün. Rakamsal olarak da  ortalama 10-12 bin lira para yatırması gerekir. Bütün bunları kaldırdık. Bütün  süreçleri, bunları çıkartırken baktık ki mevcut bürokrasi bunu hala var  zannediyor ve istiyor bu belgeleri. Bunun ihalesini gerçekleştirdik, PERBİS diye  bir sistemden esnafımız tek bir yerden başvuracak ve tek noktadan da 5 günlük bir  sürede işyeri açma ruhsatının tamamını almış olacak. Bu sistem bir yazılımla arka  pencereden tüm belgeleri toplayarak 2018'in sonu 2019'un Ocak'ında da bunu bütün  Türkiye'de kullanmış olacağız."
 
"Hayvancılığı da mutlak surette desteklememiz lazım"   
 
Sınır ticaretine ilişkin yeni bir çalışmalarının olduğunu belirten  Tüfenkci, "Özellikle sınır bölgelerimizde Hakkari gibi, Şırnak gibi, Mardin'in  bir bölümü, Van, Iğdır, Ardahan gibi bölgeleri gezdiğimizde bizden fabrika yerine  sınır ticaretinde kolaylık yapmamızı istiyorlar. Bu talepleri dikkate aldığımızda  böyle bir konsepti geliştirmemiz lazım. Bakanlığımız olarak bu konuda  çalışmalarımız var." dedi.
 
Yayla yasağının kaldırılması
 
Tüfenkci, bölgede sanayinin yanı sıra hayvancılığın gelişmesi için de  teşviklerin artırılması gerektiğini söyledi. Bölgede hayvancılığın da mutlaka  desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, şunları söyledi:
 
"Tarımsal üretimi desteklememiz lazım. Ülke genelinde kırmızı  mercimeğin yüzde 97,5'i bu bölgelerde, Antep fıstığının yüzde 93,5'i, arpanın  yüzde 16'sı, buğdayın 52'si, mısırın yüzde 30'u bu bölgelerde yetişiyor. Bu  bölgelerin özel olarak hayvancılık ile entegre yem bitkilerinin de  özendirilmesiyle beraber farklı bir perspektifi kazandırmış oluruz. Diğer  illerden farklı olarak Doğu ve Güneydoğu'da üzerinde durmamız gereken bir diğer  önemli konu da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun özellikle istikrara ve güvenliğe  ihtiyacı var. Yıllarca bu terör örgütlerinin belası, baskısı altında ezilen bir  Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkının bu istikrarı gösterebilmesi noktasında ve  yatırımcıların da bu istikrarı görerek özellikle buradaki doğal kaynakların  kullanılabilmesi noktasında güven vermemiz lazım. İnşallah 2018'de yaylalarımızı  hayvancılığa açtığımızda, bunu başarıyla sürdürdüğümüzde diğer sanayi ve  yatırımları noktasında da önemli bir güvenceyi de sağlamış olacağız."
 
Bakan Tüfenkci, çeşitli nedenlere KOSGEB veya esnaf kredisi  alamayanlar için de sicil affını içeren yeni bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci esnaf işyeri beyaz eşya
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