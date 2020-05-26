Bakan Koca: Uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''SAAT 24.00’TE sokağa çıkma kısıtı tüm ülkede kalkıyor. Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

SAAT 24.00’TE sokağa çıkma kısıtı tüm ülkede kalkıyor. Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz. pic.twitter.com/MFEIdvOoLH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 26, 2020