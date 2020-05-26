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Bakan Koca: Uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz

26 Mayıs 2020 Salı - 23:22 | Son Güncelleme : 26 05 2020 - 23:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüse ilişkin açıklama yaptı.


Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''SAAT 24.00’TE sokağa çıkma kısıtı tüm ülkede kalkıyor. Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

 

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Fahrettin Koca corona virüs Sağlık Bakanı
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