Bakan Koca iki ile dikkat çekti! İşte corona virüste son durum
10 Ağustos 2020 Pazartesi - 20:58 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 20:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1193 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 241 bin 997, 5 bin 858 can kaybı oldu. Son 24 saatte 1211 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 224 bin 970 oldu.
Bakan Koca şu açıklamayı yaptı:
Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak
, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip.