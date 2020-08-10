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Bakan Koca iki ile dikkat çekti! İşte corona virüste son durum

10 Ağustos 2020 Pazartesi - 20:58 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 20:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1193 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 241 bin 997, 5 bin 858 can kaybı oldu. Son 24 saatte 1211 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 224 bin 970 oldu.


Bakan Koca şu açıklamayı yaptı:
 
Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip.

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