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Bakan Koca güzel haberi verdi! Burun spreyi...

AA |  02 Nisan 2021 Cuma - 10:37 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 10:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası gündeme getirdiği, burundan sprey olarak uygulanan yerli intranazal yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının İngiltere'de görülen varyanta karşı etkili olduğu, bağımsız klinik araştırmalar sonrası tespit edildi.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent'te kurulu Nanografi  firması Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Deli, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  intranazal aşı çalışmasını Şubat 2020'de başlattıklarını, tüm testlerin  uluslararası standartlara sahip GLP laboratuvarlarında tamamlandığını bildirdi.
 
Pre-klinik çalışmaları tamamlanan, inaktif ve mRNA aşı modellerinden  farklı olarak protein temelli tasarlanan intranazal aşının, Bakan Koca'nın  açıkladığı gibi çok yakın zamanda Faz-1 çalışmalarına başlanacağını belirten  Deli, "Aşının ilk dozlarının üretimi, İyi Üretim Uygulamaları (GMP) sertifikasına  sahip tesiste başladı." dedi.
 
Aşı, mutasyona karşı etkili
 
Yunus Emre Deli, "Bağımsız laboratuvarlarda gerçekleştirilen testlerde  Vuhan suşuna karşı geliştirilen intranazal aşının İngiltere varyantına karşı da  etkili olduğu ortaya çıktı. Pre-klinik aşaması tamamlanan Nanografi aşısı,  halihazırda yeni varyanta karşı etkili olduğu gibi pandemi sürecinin olumsuz  yöndeki seyrinde yeni varyantlara karşı da mRNA aşı teknolojisinde olduğu gibi  hızlı şekilde modellenebilecek." diye konuştu.
 
Uluslararası standartlara uygun yürütülen tasarım, deney ve üretim  süreçlerinin Faz-3 sonrası ruhsatlandırma çalışmalarını da hızlandırabileceğini  dile getiren Deli, "Aşının klinik araştırma süreçlerinin 2021 içerisinde  tamamlanmasını öngörüyoruz. İntranazal aşı, söz konusu üretim tesisinde mevcut  kapasiteyle yılda 250 milyon doz üretilebilecek." bilgisini verdi.
 
"Ülkeye bir aşı platformu kazandırıldı"
 
Yunus Emre Deli'nin verdiği bilgiye göre, intranazal uygulama modeline  dayanan protein temelli yerli Kovid-19 aşısı bir platform olarak geliştirildi.  Böylelikle farklı hastalıklar için de aşı tasarımları yapılabilecek, Türkiye'nin  diğer aşı gereksinimleri de yerli çalışmalarla giderilebilecek.
 
Alanında en yetkin moleküler biyolog takım lideri olan Ahmet Çağlar  Özketen tarafından yönetilen araştırma takımı, yeni aşı çalışmaları için de  hazırlıklarını tamamladı.
 
TÜSEB desteğiyle sürüyor
 
Çalışmaları, bir yılı aşkın süredir devam eden yerli intranazal aşının  Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle klinik araştırma  safhaları hayata geçirilecek. Fikri-mülkiyet hakları TÜSEB'e devredilen  çalışmanın klinik araştırma safhaları, Sağlık Bakanlığı uzmanlarının  yönlendirmeleriyle sürecek.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında sık sık yer verdiği  intranazal aşı, uygulamada büyük kolaylık getirecek, protein temelli tasarımından  dolayı da yüksek güvenlikli olacak.
 
Aşı tercihinde seçenekler artacak
 
Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada, vatandaşların farklı aşı  teknolojilerini tercih edebileceğini dile getirilmişti.
 
Türkiye'de vatandaşlara halihazırda inaktif ve mRNA olmak üzere 2  farklı aşı teknolojisi sunulurken, intranazal aşının da tercih sürecindeki  çeşitliliği artıracağı öngörülüyor.

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