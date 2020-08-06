Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu paylaştı. Bakan Koca 'Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR' ifadelerini kullandı.
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- Bakan Koca duyurdu: İşte 6 Ağustos corona virüs verileri
Bakan Koca duyurdu: İşte 6 Ağustos corona virüs verileri
06 Ağustos 2020 Perşembe - 20:28 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 20:31