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Bakan Koca duyurdu: İşte 6 Ağustos corona virüs verileri

06 Ağustos 2020 Perşembe - 20:28 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 20:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu paylaştı. Bakan Koca 'Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR' ifadelerini kullandı.
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs
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