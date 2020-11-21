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Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama

21 Kasım 2020 Cumartesi - 18:45 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 19:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "izin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" ifadelerini kullandı.


Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları  kaydetti:
 
"Akşam 20.00'de evde olalım. Kısıtlama başlıyor. Evde olmak, ailece  zaman geçirmek için fırsat, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza karşı  ise bir sorumluluk. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz  artacak."
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma kısıtlaması
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