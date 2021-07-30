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Bakan Koca: Bugün 1 milyon 405 bin 579 doz aşı uygulandı

30 Temmuz 2021 Cuma - 0:38 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 0:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 1 milyon 405 bin 579 doz aşı uygulandı" dedi.


Bakan Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün 1 milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı. Yarın sabah yeni randevularla bu sayıyı aşalım" ifadelerini kullandı.
 
1 MİLYONUNCU DOZ AŞI YUSUFELİ'DE YAPILDI
 
Bakan Fahrettin Koca, yaptığı açıklamanın devamında 1 milyonuncu doz aşının Artvin'de bulunan Yusufeli Devlet Hastanesi'nde uygulandığını açıkladı. Koca, yaptığı açıklamada "Bugünkü 1 milyonuncu doz aşı. Aşı yaptıran: Kadir Emir, 35 yaşında. Aşıyı yapan Hemşire: Servet Şahin. Aşıdan sorumlu hekim: Feyza Yegin. Aşının uygulanma zamanı: 15.50. Yer: Yusufeli Devlet Hastanesi" ifadelerini kaydetti.

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