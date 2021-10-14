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Bakan Koca: Asla toleransımız yok, gereği yapılacak

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 2:15 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 2:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'da 2 kişinin bir sağlık personeline saldırıda bulunmasına ilişkin, "Asla toleransımız yok. Gereği yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.


Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddet  olaylarının çoğunun medyaya yansımadığını ifade ederek, "Beyaz Kod uygulamasına  çok az durumda başvuruluyor. Dünyada rastlanmayan bir ifade bizde sık sık haber  başlığı, 'Sağlıkta şiddet.' Şanlıurfa'da bir aile hekimliğimizde yeni bir  örneğini yaşadık. Asla toleransımız yok. Gereği yapılacak." ifadesini kullandı.
 
Şanlıurfa'da, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen aile  hekimine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan iki kişi gözaltına alınmıştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Şanlıurfa
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