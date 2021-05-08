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Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile ilgili bilgi isteyen ülkeler var

AA |  08 Mayıs 2021 Cumartesi - 0:07 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 0:07

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi ile hem ülke ekonomisinin kazanacağını hem stratejik güç sağlayacağını vurgulayarak, "Projeyle ilgili bizden bilgi isteyen ülkeler var. Kendi ölçeğinde dünyanın en sıralı projelerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.


Bakan Karaismaioğlu, TRT Haber'de katıldığı programda, Kanal  İstanbul'a ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Hayatın ve yaşamın olduğu her yerde var olduklarını belirten  Karaismailoğlu, ülkenin her yerini birbirine bağlayıp vatandaşa kaliteli  hizmetler yapmak istediklerini ifade etti.
 
Kanal İstanbul'un en önemli projeleri arasında yer aldığına dikkati  çeken Karaismailoğlu, projenin uzun süredir ülke gündeminde bulunduğunu, "hiçbir  şey yapılmadı" algısının doğru olmadığını kaydetti.
 
"Alternatif su yolu Kanal İstanbul olacak"
 
Karaismailoğlu, 2053'ün, 2071'in ve ülkenin 100 yıllık planlarını  yaptıklarını dile getirerek, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı gibi  projelerin güç ve vizyon istediğini ifade etti.
 
Karadeniz'in artık ticari bir göl olmaya başladığına dikkati çeken  Karaismailoğlu, İstanbul'dan geçen gemi sayısının 50 bini bulduğunu bildirdi.
 
Gemi hacimlerinin büyüdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, bunu  kaldıracak yapıya ihtiyaç olduğunu, İstanbul Boğazı'ndan güvenli geçiş için  sadece 25 bin gemi geçişinin olması gerektiğinin altını çizdi.
 
İlerleyen zamanlarda İstanbul'dan bu gemilerin geçemeyeceğine işaret  eden Karaismailoğlu, "Beklemeye başlayacak ve sıra olacaklar. Alternatif bir su  yolu Kanal İstanbul olduğu için burayı kullanacaklar." değerlendirmesinde  bulundu.
 
"Kaybedeceğimiz su havzasının daha fazlasını 2 barajla  kazandıracağız"
 
Lider ülke olmak için Kanal İstanbul'un olmazsa olmaz olduğunu, eşi  benzeri olmayan boğazlara sahip çıkılması gerektiğini belirten Karaismailoğlu,  şöyle devam etti:
 
"Kanal İstanbul'un maliyeti yaklaşık 15 milyar dolar. İhaleye  çıkılınca bu rakamlar düşecektir. Genel projeye yük getirmeden bu projeyi  yapacağız. Haziran sonu itibarıyla ilk köprümüzün temelini atacağız, 6 köprümüz  var. 6 köprünün maliyeti 1,4 milyar dolar olacak. Yapım sırasında 500 bin kişiye  istihdam sağlayacak. 2021 yılı Kanal İstanbul için çok hareketli bir yıl olacak.  Hem ülke ekonomisi kazanacak hem stratejik güç sağlayacak. Bu projeyle ilgili  bizden bilgi isteyen ülkeler var. Kendi ölçeğinde dünyanın en sıralı  projelerinden biri olacak. En az 5 yıl sürmesi gerek bir proje gibi gözüküyor.  İnşallah bitirip ülkemize kazandıracağız."
 
Karaismailoğlu, projenin 200'e yakın bilim adamıyla hazırlandığını  belirterek, karşı çıkan zihniyetin birinci boğaz köprüsünün de yapılmamasını  istediğini anımsattı.
 
Yeşil alanların dışarıda kaldığını, hiçbir yeşil alanın zarar  görmeyeceğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Buradaki kaybedeceğimiz su havzasını  yeni yapacağımız 2 barajla çok daha fazlasını İstanbul'a kazandıracağız.  İstanbul'u susuzlukla tanıştıran, çöle döndüren CHP, bize su konusunda dersi  vermeye çalışıyor. 24 saat akan gürül gürül akan bir suyu kazandıran, barajlar  yapan AK Partiye bunu söylemek onların hiç haddine değil." ifadelerini kullandı.
 

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Ulaştırma ve Altyapı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul
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