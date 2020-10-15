Bakan güzel haberi açıkladı! En az 2 bin lira destek...
15 Ekim 2020 Perşembe - 11:46 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 11:54
Bakan güzel haberi duyurdu. Yeni düzenleme yapıldı ve 2 bin lira verilecek. 2 bin liranın altında destek almayan kimse kalmayacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımsal desteklerle ilgili açıklamada bulundu, "2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımsal desteklerle ilgili açıklamada bulundu.
Yeni bir düzenleme yapıldığını belirten Pakdemirli, 2 bin liranın altında destek almayan kimsenin kalmayacağını açıkladı.
Pakdemirli açıklamada, "2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik." dedi.