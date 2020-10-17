Bakan duyurdu! Mavi Vatan'da harita genişletildi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Mavi Vatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Türkiye’nin Mavi Vatan da arama ve kurtarma sorumluluk sahasını, Doğu Akdeniz ’de faaliyet gösteren milli gemilerin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettiklerini duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Fatih’e, Yavuz’a, Kanuni’ye selam olsun. #MaviVatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik. Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun.”