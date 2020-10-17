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Bakan duyurdu! Mavi Vatan'da harita genişletildi...

17 Ekim 2020 Cumartesi - 10:30 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 10:30

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Mavi Vatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik” dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Türkiye’nin Mavi Vatanda arama ve kurtarma sorumluluk sahasını, Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren milli gemilerin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettiklerini duyurdu.
 
Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Fatih’e, Yavuz’a, Kanuni’ye selam olsun. #MaviVatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik. Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun.”
 

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Mavi vatan harita Doğu Akdeniz
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