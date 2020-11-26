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Bakan Dönmez: Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine daha etkin sunacağız

26 Kasım 2020 Perşembe - 11:48 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 11:48

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen enerji ve maden alanında yeni düzenlemeler öngören yasa teklifi ile birlikte, yer altı kaynaklarını milletin hizmetine daha etkin sunacaklarını bildirdi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enerji ve madencilikte birçok yeniliği içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
 
Kanunla birlikte enerjide üretim çarklarını daha güçlü çevirecek, yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine daha etkin sunacağız. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun" dedi.
 

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